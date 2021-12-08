【2022年前瞻】煤炭需求於2025年觸頂？（第四版）

自今年以來，動力媒和焦媒價格於經歷大幅上漲（2021年Q1至Q3），由於全社會能源需求高增動力媒，火電高出負苛，致動力煤需求大幅增長，加上進口限制嚴格引發供需失衡。焦媒方面，限產發力需求9至10月焦媒價衝上歷史高位。

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