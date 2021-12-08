【2022年前瞻】煤炭需求於2025年觸頂？（第四版） 研究報告 10:47 2021/12/08 分享： 自今年以來，動力媒和焦媒價格於經歷大幅上漲（2021年Q1至Q3），由於全社會能源需求高增動力媒，火電高出負苛，致動力煤需求大幅增長，加上進口限制嚴格引發供需失衡。焦媒方面，限產發力需求9至10月焦媒價衝上歷史高位。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 2021/12/06 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 【大市展望】交銀國際洪灝：港股再穿「肺炎底」機會微 2021/12/07 【大市展望】交銀國際洪灝：港股再穿「肺炎底」機會微 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第二版 視頻篇） 2021/12/06 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第二版 視頻篇） 流動接種吸長者 疫苗護照早籌謀 2021/12/04 流動接種吸長者 疫苗護照早籌謀 你可能感興趣 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 08:00 2021/12/06 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 【大市展望】交銀國際洪灝：港股再穿「肺炎底」機會微 11:41 2021/12/07 【大市展望】交銀國際洪灝：港股再穿「肺炎底」機會微 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第二版 視頻篇） 14:05 2021/12/06 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第二版 視頻篇） 最新專欄文章 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第三版） 2021/12/07 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第三版） 【恒指轉勢？】政策轉 節氣轉 港股好了麼？（9大券商分析） 2021/12/07 【恒指轉勢？】政策轉 節氣轉 港股好了麼？（9大券商分析） 【全面降準】人行大力降準 11家券商評降準 2021/12/06 【全面降準】人行大力降準 11家券商評降準 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第二版 視頻篇） 2021/12/06 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第二版 視頻篇） 市場動向 中國市場 新能源 動力煤 煤 中國