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【2022年前瞻】雙碳帶動能源變革 利好煤企？ （第二版）

研究報告 12:50 2021/12/07

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自今年以來，動力媒和焦媒價格於經歷大幅上漲（2021年Q1至Q3），由於全社會能源需求高增動力媒，火電高出負苛，致動力煤需求大幅增長。加上進口限制嚴格引發供需失衡。焦媒方面，限產發力需求9至10月焦媒價衝上歷史高位。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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