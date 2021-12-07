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【名家談收息股】瑞銀財管李智穎 薦心水收息之選

財金猛人追蹤 07:10 2021/12/07

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港股風高浪急，有投資者轉移資金至收息股以避險。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「投資者倘想長綫收股息，可以考慮個別公用股。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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