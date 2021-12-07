【名家談收息股】瑞銀財管李智穎 薦心水收息之選 財金猛人追蹤 07:10 2021/12/07 分享： 港股風高浪急，有投資者轉移資金至收息股以避險。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「投資者倘想長綫收股息，可以考慮個別公用股。」 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 2021/11/24 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 【名家談藍籌股】基金名家林少陽 薦容易跑贏恒指的藍籌（第二版） 2021/12/01 【名家談藍籌股】基金名家林少陽 薦容易跑贏恒指的藍籌（第二版） 精準策略師：2022危中有機 2021/12/06 精準策略師：2022危中有機 你可能感興趣 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 20:01 2021/11/24 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 【名家談藍籌股】基金名家林少陽 薦容易跑贏恒指的藍籌（第二版） 16:01 2021/12/01 【名家談藍籌股】基金名家林少陽 薦容易跑贏恒指的藍籌（第二版） 精準策略師：2022危中有機 00:01 2021/12/06 精準策略師：2022危中有機 最新專欄文章 【大市展望】交銀國際洪灝：港股再穿「肺炎底」機會微 2021/12/06 【大市展望】交銀國際洪灝：港股再穿「肺炎底」機會微 【加息利弊】瑞士百達黃思遠：美銀行股受惠貸款需求回升（附三大看好主題） 2021/12/04 【加息利弊】瑞士百達黃思遠：美銀行股受惠貸款需求回升（附三大看好主題） 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 2021/12/04 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股 2021/12/03 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股 【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法） 2021/12/01 【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法） 人物專訪 碳中和 李智穎 瑞銀 港股 能源供應 電力 煤 水力 風能