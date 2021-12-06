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【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂

研究報告 08:17 2021/12/06

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工業股向來予人沉悶的感覺，但藍籌工業股創科 （00669） 上周逆市上揚，升破短期下降軌（點擊圖片放大），收市171.8元，只要再升約4.8%，便可升破今年8月所創的歷史高位180元。到底創科股價再創新高的機會又高不高呢？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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