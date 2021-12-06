【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂 研究報告 08:17 2021/12/06 分享： 工業股向來予人沉悶的感覺，但藍籌工業股創科 （00669） 上周逆市上揚，升破短期下降軌（點擊圖片放大），收市171.8元，只要再升約4.8%，便可升破今年8月所創的歷史高位180元。到底創科股價再創新高的機會又高不高呢？ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 精準策略師：2022危中有機 今日 精準策略師：2022危中有機 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 精準策略師：2022危中有機 今日 00:01 精準策略師：2022危中有機 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 最新專欄文章 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 今日 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第一版 遊戲篇） 2021/12/04 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第一版 遊戲篇） 【10大驚世預測】2022年投資攻防有啟示 2021/12/03 【10大驚世預測】2022年投資攻防有啟示 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第三版進出口篇） 2021/12/03 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第三版進出口篇） 【2022年變局】小心誤判 注意行業利潤流轉（第三版） 2021/12/03 【2022年變局】小心誤判 注意行業利潤流轉（第三版） 銷售 下降軌 派息 目標價 每股派息 工業股 藍籌股 港股 股票