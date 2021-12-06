【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 研究報告 18:07 2021/12/06 分享： 工業股向來予人沉悶的感覺，但藍籌工業股創科 （00669） 上周逆市上揚，升破短期下降軌（點擊圖片放大），收市171.8元，只要再升約4.8%，便可升破今年8月所創的歷史高位180元。到底創科股價再創新高的機會又高不高呢？ ▼點擊圖片放大 +2 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 精準策略師：2022危中有機 今日 精準策略師：2022危中有機 創科銷售勢頭強勁 買定等破頂 今日 創科銷售勢頭強勁 買定等破頂 創科 保守值166.68元 今日 創科 保守值166.68元 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 你可能感興趣 精準策略師：2022危中有機 今日 00:01 精準策略師：2022危中有機 創科銷售勢頭強勁 買定等破頂 今日 00:01 創科銷售勢頭強勁 買定等破頂 創科 保守值166.68元 今日 00:01 創科 保守值166.68元 知多啲 【抗跌藍籌】創科只較歷史高位低7.9% 靠2個原因頂住（第三版） 【抗跌藍籌】創科只較歷史高位低7.9% 靠2個原因頂住（第三版） 最新專欄文章 【全面降準】政策贏家追蹤 （11家券商評降準） 今日 【全面降準】政策贏家追蹤 （11家券商評降準） 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第二版 視頻篇） 今日 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第二版 視頻篇） 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 今日 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 【10大驚世預測】2022年投資攻防有啟示 2021/12/03 【10大驚世預測】2022年投資攻防有啟示 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第三版進出口篇） 2021/12/03 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第三版進出口篇） 銷售 下降軌 派息 目標價 每股派息 工業股 藍籌股 港股 股票