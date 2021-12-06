中概股退市 演信心危機

中概股滴滴出行（美：DIDI）美股退市風波，有愈演愈烈之勢。滴滴股價上周五單日急瀉逾2成的同時，阿里巴巴（09988）為首的中概股亦較本港收市進一步下瀉，本周初勢拖累港股再試底，隨時再成全球最差主要股

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