中概股退市 演信心危機 名家專區 2021/12/06 分享： 中概股滴滴出行（美：DIDI）美股退市風波，有愈演愈烈之勢。滴滴股價上周五單日急瀉逾2成的同時，阿里巴巴（09988）為首的中概股亦較本港收市進一步下瀉，本周初勢拖累港股再試底，隨時再成全球最差主要股 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內外監管夾擊 中概股大出血 2021/12/04 內外監管夾擊 中概股大出血 透視中港美 - 新股市淡 十賭九輸 2021/12/03 新股市淡 十賭九輸 透視中港美 - 港交所終極死亡交叉 2021/12/03 港交所終極死亡交叉 透視中港美 - 儲局展鷹姿 滙豐可再上 2021/12/02 儲局展鷹姿 滙豐可再上 透視中港美 - 工行建行試底 博反彈非首選 2021/12/01 工行建行試底 博反彈非首選 中國概念股 滴滴出行 ADR 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 百度集團—SW（09888） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 騰訊控股（00700）