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中概股退市 演信心危機

名家專區 2021/12/06

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中概股滴滴出行（美：DIDI）美股退市風波，有愈演愈烈之勢。滴滴股價上周五單日急瀉逾2成的同時，阿里巴巴（09988）為首的中概股亦較本港收市進一步下瀉，本周初勢拖累港股再試底，隨時再成全球最差主要股

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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中國概念股 滴滴出行 ADR 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 百度集團—SW（09888） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 騰訊控股（00700）

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