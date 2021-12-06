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【阿里巴巴新低】阿里110元鐵底爭持 若失守後市有多嚴峻?

名家專區 11:01 2021/12/06

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滴滴出行（美：DIDI）美股退市演成信心危機，美股投資者憂慮大型中概科網股紛紛退市，阿里巴巴  （09988）  及兩大中概藍籌新貴京東  （09618）  及網易  （09999）  同步大跌。當中阿里股價曾挫逾8%創新低，續為市場焦點。

當中阿里股價表現最弱，裂口低開逾8%後，早段低見109.5元，再創港股上市逾兩年來新低。阿里股價早段大部份時間在約110元「鐵底」附近爭持，是否破底向下，暫時戰局未定。

所以說110元為阿里「鐵底」所在，是以技術走勢視之。以去年10月底阿里旗下螞蟻集團遭叫停上市前高位約307元為起點，過去一年多股價大型下降軌道，底部落在約110元。若明阿里顯跌穿此關，並於未來數日繼續下滑，意味跌勢轉急，技術上或出現更陡峭的新下降軌。

早前已逐漸消失的阿里千人操買盤，今早在110元買入價又重現，反映股民撈底意志堅定。

當然阿里股價走勢，並非港股投資者能獨力左右，畢竟阿里美股ADS平均成交較港股高出、8倍。阿里ADS主要支持位為約4年底低位114美元，以1美股換港股比例計，折合約111港元，剛好與阿里港股下降軌底部接近重疊。阿里ADS上周五晚曾大瀉逾一成，低見108.7美元，收報111.96美元，折合約109.2港元，已現逾4年半新低。

若阿里美股ADS未來一、兩日未止瀉......

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欄名 : 大市拆局

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