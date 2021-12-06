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【全面降準】人行大力降準 11家券商評降準

研究報告 19:44 2021/12/06

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人行公布全面降準

中國人民銀行收市公布，12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，但不包括執行5%存款準備金率的金融機構。人行表示，是次降準後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%，並指是次降準是「全面降準」，釋放長期資金1.2萬億元人民幣。

明日之後　冀港股有像樣反彈

港股繼續受權重股不濟拖累，繼續尋底，盡管收市前內地已憧憬降準，但券商對是否全面降準的操作，仍然難以掌握，恒指最終未能受惠，收報23349，跌417點，成交1700億元。

在港股累積大幅度跌幅後，人行全面降準並於本月中實施，冀明天節氣轉，恒指能啟動較像樣的反彈。中資券商股仍然是廣獲看好的跨年板塊。

相對於內地大型科企龍頭，中資券商的政策面，卻是密集式的利好，中金 （03908） 、中信 （06030） 、廣發 （01776） ……等全綫上升，除了近日密集發布多項利好券商的政策，包括開啟券商賬戶管理功能優化試點、允許保險資金參與證券出借業務、出台收益互換業務管理辦法，還有下調存款準備金率的憧憬等。中資券商行業亦是2022年獲廣業界看好的板塊。

天風証券認為，相關政策的落地印證監管部門在深化資本市場改革的決心，券商作為核心載體將持續受益並看好華泰 （06886） ，關注中金公司。

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欄名 : 券商有路捉

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