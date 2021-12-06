【政策密集】尋底市 政策股揀好 唔揀壞！第一版 研究報告 11:44 2021/12/06 分享： 港股繼續受權重股不濟拖累，繼續尋底，投資難度最高的莫過於政策變化，市未跌定，跨年布局離不開穩，選政策環境好，收益能見度高的板塊。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂 今日 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 今日 【北水新寵】2日淨流入18億元 北水看好此股什麼？ 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第一版 遊戲篇） 2021/12/04 【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第一版 遊戲篇） 【10大驚世預測】2022年投資攻防有啟示 2021/12/03 【10大驚世預測】2022年投資攻防有啟示 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第三版進出口篇） 2021/12/03 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第三版進出口篇） H股 A股 市場動向 宏觀分析 大行報告 行業 板塊 港股