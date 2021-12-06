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【政策密集】尋底市　政策股揀好　唔揀壞！第一版

研究報告 11:44 2021/12/06

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港股繼續受權重股不濟拖累，繼續尋底，投資難度最高的莫過於政策變化，市未跌定，跨年布局離不開穩，選政策環境好，收益能見度高的板塊。

...

欄名 : 券商有路捉

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