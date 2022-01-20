【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：增持Intellia 減持Netflix）

Cathie Wood旗下ETF於1月19日交投放緩，其中主要增持股份為ARKK買入Intellia（美：NTLA），另外ARKX減持3000股Netflix（美：NFLX）。

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2022年1月18日：騰訊除淨前夕 Cathie Wood大手減持京東

詳細內容見：騰訊明日除淨Cathie Wood減持京東無手軟 一周狂掟99%貨

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2022年1月14日 ：四大ETF齊增持Teladoc Health

Cathie Wood旗下四隻ETF於1月14日一齊增持遙距醫療服務平台Teladoc Health（美：TDOC），另續減持逾2.6萬股Tesla（美：TSLA）

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乘爆疫增持Zoom 再度大手沽Tesla

歐美疫情嚴重，Cathie Wood於1月13日大手掃入21.3萬股通訊軟件股Zoom（美：ZM）；減持方面，Tesla再度成為沽貨主力。ARKK及ARKW兩大ETF合共減持8.8萬股Tesla。

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2022年1月12日：繼續增持Coinbase 小注沽Tesla

Cathie Wood於1月12日繼續以增持為主調，旗下ARKW最大手買入的為Coinbase（美：COIN），佔該ETF 0.71%；另外，ARKK 再度減持Tesla（美：TSLA），惟只沽出2600多股。

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沽完京東再掟京東物流

Cathie Wood連日大手沽京東（美：JD）後昨日終於暫時停止，然而她轉沽京東物流 （02618） 。於1月11日ARKX減持近69萬股京東物流。

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增持Coinbase 勁沽27萬股京東

Cathie Wood於1月10日繼續以增持為主調，旗下ARKK最大手買入的為Coinbase（美：COIN），佔該ETF 0.12%；另外，京東ADR（美：JD）再遭ARKF大手減持近27萬股。

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2022年1月7日：大手掃Roku 續沽Tesla

Cathie Wood旗下ARKK及ARKW ETF主力增持逾15萬股Roku（美：ROKU），而Tesla（美：TSLA）則被減持1.1萬股。

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2022年1月6日 ：大手增持Block 續沽京東Tesla

Cathie Wood旗下ARKK ETF大手買入12.2萬股Block（美：SQ）佔該ETF比重0.12%，另外繼續減持京東（美：JD）及Tesla（美：TSLA）。

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2022年1月5日 ：續減持京東Tesla 續增持Sea Limited

Cathie Wood旗下ARK續1月4日部署，繼續掃入被騰訊 （00700） 減持的Sea Limited（美：SE），另外繼續減持京東（美：JD）及Tesla（美：TSLA）

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2022年1月4日 ：沽拼多多 接騰訊貨勁掃Sea

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood進入2022年以增持為主調，然而連日來卻狠掟京東（美：JD）及拼多多（美：PDD）兩大中概電商股。適逢騰訊昨晚減持冬海集團Sea Limited（美：SE）而股價急挫，女股神便趁機大手掃入這家東南亞電商龍頭。

詳見：連日狠掟京東拼多多 Cathie Wood勇接騰訊貨勁掃「東南亞電商王」（第三版）

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2022年1月3日：2022年首日大掟京東拼多多

Cathie Wood在2022年首個交易日繼續掃貨，增持多達30家公司，然而更值得留意是ARK再度減持京東（美：JD）及拼多多（美：PDD），其中大手沽出18.4萬股京東，佔ARKQ比重0.58%；而ARKF則減持25萬股拼多多佔該ETF比重0.63%。

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2021年12月31日：2021年最後一日暫停減持Tesla 加倉Robinhood

Cathie Wood在2021年最後一日暫時停止減持Tesla（美：TSLA），並主要增持網絡金融服務供應商Robinhood（美：HOOD）

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12月30日：連續4日減持Tesla

Cathie Wood昨日繼續增持為主調，其中Block（美：AQ）增持19.5萬股最多，Tesla（美：TSLA）續被減持，已是聖誕假後連續4日減持。

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12月29日：繼續掃Teladoc Health

Cathie Wood昨日維持增持為主調，其中Teladoc Health（美：TDOC）繼續獲得增持，另Tesla（美：TSLA）則續被減持。

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12月28日：四隻ETF齊掃Teladoc Health

Cathie Wood套現活動告一段落，隨即再增持股份，其中Teladoc Health（美：TDOC）獲ARK旗下4隻ETF同時增持。

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12月27日：減持逾70公司套現為2021結算埋單

Cathie Wood復工即時「拆禮物」！旗下ETF連環減持逾70家公司，且日內只沽不買，ARK Investment指沽貨套現為增加2021 旗下ETF的現金比率，其中減持佔比最多是Tesla（美：TSLA）

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12月23日：假期前放慢腳步 買入UniPath及DraftKing

美股周五聖誕節假期休市。女股神Cathie Wood假期前也有Holiday Mood，12月23日只有4項交易操作，其中主要為買入UiPath（美：PATH）及DraftKing（美：DKNG）

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12月22日：再掃中概股 加倉小鵬牛電科技

女股神Cathie Wood對中國電動車股信心明確，12月21日增持1.8萬股小鵬汽車（美：XPEV），並增持1602股牛電科技（美：NIU）。

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12月21日：再掃中概股 加倉牛電科技

女股神Cathie Wood似乎對中國電動車股甚有信心，繼加倉小鵬汽車後，也增持牛電科技（美：NIU），12月21日共買入20.6萬股牛電科技。

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12月20日：加倉小鵬汽車 大手掃Uipath

女股神Cathie Wood於12月20日操作重新加快，其中加倉中概股小鵬（美：XPEV），並大手掃入Uipath（美：PATH）。

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12月17日：女股神繼續放慢操作

女股神Cathie Wood旗下ETF操作放緩，較有代表性是減持15.7萬股Iovance（美：IOVA）。

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12月16日：六大ETF嘆慢板 續掃Robinhood

女股神Cathie Wood旗下六大主攻型ETF昨晚放慢操作，合共只有11項交易。其中較重要交易是ARKK增持36萬股Robinhood（美：HOOD）

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12月15日：又再沽Tesla 大手掃ROBLOX

女股神Cathie Wood旗下ETF於12月15日大手掃ROBLOX（美：RBLX），另繼續沽Tesla（美：TSLA）。

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12月14日：增持小鵬 沽京東

Cathie Wood旗下ETF於12月14日再度增持小鵬（美：XPEV），減持京東（美：JD）；另外繼續減持波音、Facebook（美：FB）及亞馬遜（美：AMZN）

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12月13日：暫停減持Tesla

Cathie Wood旗下ARK Investment操作再度活躍，增持了Roku（美：ROKU）、Robinhood（美：HOOD）等，但減持方面，終於沒有再沽Tesla（美：TSLA），但則減持了亞馬遜（美：AMZN）、波音（美：BA）、輝瑞（美：PFE）及Facebook（美：FB）。

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12月10日：繼續減持Tesla

Cathie Wood旗下兩大ETF於12月10日繼續減持Tesla（美：TSLA）

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專訪星級名家曾淵滄 大談收息+ATMXJ策略 詳見：【下一頁】

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12月9日：減持Tesla

Cathie Wood旗下三大ETF於12月9日繼續減持Tesla（美：TSLA）

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ARK全日只買入Materialise

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下新ETF——CTRU昨日登場，該ETF屬被動型追蹤指數。另外昨日六大主攻型ETF只錄得一項操作，就是買入502股Materialise（美：MTLS）

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12月7日：六大ETF合共得7項交易

ARK Investment旗下六大主攻型ETF，只做了7項操作。

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另外，ARK全新ETF今日正式登場

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12月6日：大手減持京東換馬小鵬

中概股美國退市風暴稍歇，不過獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood一於少理，繼續大手減持京東ADR（美：JD），另一邊廂則繼續增持小鵬汽車（美：XPEV）。

詳見：人行放水「BUY定唔BUY」？ 女股神續掟京東再掃小鵬

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12月3日：Facebook及Tesla續被減持

Cathie Wood旗下ARK Invesment繼續減持Facebook（美：FB）及Tesla（美：TSLA），兩家公司分別遭減持逾11萬股。

繼續大手減持Tesla及Facebook

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沽Tesla換馬小鵬汽車

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood早在6月已睇淡中概股，不過旗下ARK Investment近日開始恢復選擇性加倉中港股，其中特斯拉（Tesla）（美：TSLA）接連被大手減持的同時，卻買入中國電動車龍頭比亞迪ADR（美：BYDDY），昨晚更新建倉小鵬汽車（美：XPEV），值得投資者關注。

詳細內容請見：跟女股神撈底？ Cathie Wood趁小鵬汽車暴跌建倉

12月2日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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12月1日：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪

Cathie Wood 昨晚減持了亞馬遜（美：AMZN）、Shopify（美：SHOP）；並連日增持Zoom（美：ZM）

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減持Tesla 買入比亞迪

Cathie Wood 旗下ARK Investment兩隻ETF再度減持Tesla（美：TSLA），共計減持約3萬股Tesla；增持方面，繼續買入比亞迪ADR（美：BYDDY）共9.9萬股

11月30日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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點擊睇：11月以來Cathie Wood所有操盤動作