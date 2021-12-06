【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：繼續大手減持Tesla及Facebook）

Cathie Wood旗下ARK Invesment繼續減持Facebook（美：FB）及Tesla（美：TSLA），兩家公司分別遭減持逾11萬股。

12月3日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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沽Tesla換馬小鵬汽車

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood早在6月已睇淡中概股，不過旗下ARK Investment近日開始恢復選擇性加倉中港股，其中特斯拉（Tesla）（美：TSLA）接連被大手減持的同時，卻買入中國電動車龍頭比亞迪ADR（美：BYDDY），昨晚更新建倉小鵬汽車（美：XPEV），值得投資者關注。

詳細內容請見：跟女股神撈底？ Cathie Wood趁小鵬汽車暴跌建倉

12月2日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪

Cathie Wood 昨晚減持了亞馬遜（美：AMZN）、Shopify（美：SHOP）；並連日增持Zoom（美：ZM）

12月1日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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減持Tesla 買入比亞迪

Cathie Wood 旗下ARK Investment兩隻ETF再度減持Tesla（美：TSLA），共計減持約3萬股Tesla；增持方面，繼續買入比亞迪ADR（美：BYDDY）共9.9萬股

11月30日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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點擊睇：11月以來Cathie Wood所有操盤動作

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