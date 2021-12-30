【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：繼續掃Teladoc Health）

Cathie Wood昨日維持增持為主調，其中Teladoc Health（美：TDOC）繼續獲得增持，另Tesla（美：TSLA）則續被減持。

12月28日 ARK六大主攻型ETF操作一覽







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四隻ETF齊掃Teladoc Health

Cathie Wood套現活動告一段落，隨即再增持股份，其中Teladoc Health（美：TDOC）獲ARK旗下4隻ETF同時增持。

12月28日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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減持逾70公司套現為2021結算埋單

Cathie Wood復工即時「拆禮物」！旗下ETF連環減持逾70家公司，且日內只沽不買，ARK Investment指沽貨套現為增加2021 旗下ETF的現金比率，其中減持佔比最多是Tesla（美：TSLA）

12月27日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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假期前放慢腳步 買入UniPath及DraftKing

美股周五聖誕節假期休市。女股神Cathie Wood假期前也有Holiday Mood，12月23日只有4項交易操作，其中主要為買入UiPath（美：PATH）及DraftKing（美：DKNG）

12月23日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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再掃中概股 加倉小鵬牛電科技

女股神Cathie Wood對中國電動車股信心明確，12月21日增持1.8萬股小鵬汽車（美：XPEV），並增持1602股牛電科技（美：NIU）。

12月22日 ARK六大主攻型ETF操作一覽





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再掃中概股 加倉牛電科技

女股神Cathie Wood似乎對中國電動車股甚有信心，繼加倉小鵬汽車後，也增持牛電科技（美：NIU），12月21日共買入20.6萬股牛電科技。

12月21日 ARK六大主攻型ETF操作一覽







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加倉小鵬汽車 大手掃Uipath

女股神Cathie Wood於12月20日操作重新加快，其中加倉中概股小鵬（美：XPEV），並大手掃入Uipath（美：PATH）。

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女股神繼續放慢操作

女股神Cathie Wood旗下ETF操作放緩，較有代表性是減持15.7萬股Iovance（美：IOVA）。

12月17日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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六大ETF嘆慢板 續掃Robinhood

女股神Cathie Wood旗下六大主攻型ETF昨晚放慢操作，合共只有11項交易。其中較重要交易是ARKK增持36萬股Robinhood（美：HOOD）

12月16日 ARK六大主攻型ETF操作一覽







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又再沽Tesla 大手掃ROBLOX

女股神Cathie Wood旗下ETF於12月15日大手掃ROBLOX（美：RBLX），另繼續沽Tesla（美：TSLA）。

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增持小鵬 沽京東

Cathie Wood旗下ETF於12月14日再度增持小鵬（美：XPEV），減持京東（美：JD）；另外繼續減持波音、Facebook（美：FB）及亞馬遜（美：AMZN）

12月14日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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Cathie Wood旗下ARK Investment操作再度活躍，增持了Roku（美：ROKU）、Robinhood（美：HOOD）等，但減持方面，終於沒有再沽Tesla（美：TSLA），但則減持了亞馬遜（美：AMZN）、波音（美：BA）、輝瑞（美：PFE）及Facebook（美：FB）。

12月13日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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Cathie Wood旗下兩大ETF於12月10日繼續減持Tesla（美：TSLA）

12月10日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

專訪星級名家曾淵滄 大談收息+ATMXJ策略 詳見：【下一頁】

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Cathie Wood旗下三大ETF於12月9日繼續減持Tesla（美：TSLA）

12月9日 ARK六大主攻型ETF操作一覽









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ARK全日只買入Materialise

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下新ETF——CTRU昨日登場，該ETF屬被動型追蹤指數。另外昨日六大主攻型ETF只錄得一項操作，就是買入502股Materialise（美：MTLS）

12月8日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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ARK Investment旗下六大主攻型ETF，只做了7項操作。

12月7日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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另外，ARK全新ETF今日正式登場

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大手減持京東換馬小鵬

中概股美國退市風暴稍歇，不過獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood一於少理，繼續大手減持京東ADR（美：JD），另一邊廂則繼續增持小鵬汽車（美：XPEV）。

詳見：人行放水「BUY定唔BUY」？ 女股神續掟京東再掃小鵬

12月6日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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Cathie Wood旗下ARK Invesment繼續減持Facebook（美：FB）及Tesla（美：TSLA），兩家公司分別遭減持逾11萬股。

繼續大手減持Tesla及Facebook

12月3日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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沽Tesla換馬小鵬汽車

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood早在6月已睇淡中概股，不過旗下ARK Investment近日開始恢復選擇性加倉中港股，其中特斯拉（Tesla）（美：TSLA）接連被大手減持的同時，卻買入中國電動車龍頭比亞迪ADR（美：BYDDY），昨晚更新建倉小鵬汽車（美：XPEV），值得投資者關注。

詳細內容請見：跟女股神撈底？ Cathie Wood趁小鵬汽車暴跌建倉

12月2日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪

Cathie Wood 昨晚減持了亞馬遜（美：AMZN）、Shopify（美：SHOP）；並連日增持Zoom（美：ZM）

12月1日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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減持Tesla 買入比亞迪

Cathie Wood 旗下ARK Investment兩隻ETF再度減持Tesla（美：TSLA），共計減持約3萬股Tesla；增持方面，繼續買入比亞迪ADR（美：BYDDY）共9.9萬股

11月30日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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點擊睇：11月以來Cathie Wood所有操盤動作

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