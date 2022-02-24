【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：重點增持Blade 大手沽Twitter） 財金猛人追蹤 16:30 2022/02/24 分享： Cathie Wood 旗下Ark Investment於2月23日重點增持Twilio（美：TWLO）及Blade（美：BLDE），減持23萬股Twitter（美：TWTR）。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 追蹤女股神 最新專欄文章 【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪） 2021/12/02 【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪） Cathie Wood 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 比亞迪（美：BYDDY） 比亞迪股份（01211） 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Shopify（美：SHOP） 電動車