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【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：Roku業績遜預期暴跌22% 女股神勇武大手掃入70萬股）

財金猛人追蹤 13:38 2022/02/19

分享：

Cathie Wood旗下ARKK及ARKW於2月18日大手增持共70萬股Roku （美：ROKU）。 Roku是ARKK的第三大持倉、ARKW的第四大持倉。Roku股價於2月18日即在績後暴跌22%，Cathie Wood趁機大手增持。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 追蹤女股神

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【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪）
2021/12/02
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