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【追蹤女股神】Cathie Wood無買貨心水？ 繼續追沽Cellectis（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 14:54 2022/03/19

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Cathie Wood於2月28日交易操作放慢步伐，ARKK無買賣，Ark Investment重點增持Blade（美：BLDE）、Crowdstrike（美：CRWD）及UiPath（美：PATH）。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 追蹤女股神

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