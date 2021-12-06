新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 名家專區 11:58 2021/12/06 分享： 新界西北往是予人印象樓價平、低水、上車天堂等等，隨住交通網絡改善、商場發展、新樓落成，以及新規模發展帶動，新界西北居民配套可在區內自給自足，以屯門及元朗區情況最為明顯！ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 二手樓價難大升 2021/10/31 二手樓價難大升 新界北樓價升幅追落後？ 2021/11/04 新界北樓價升幅追落後？ 兩次樓價微調 2021/11/30 兩次樓價微調 你可能感興趣 二手樓價難大升 14:00 2021/10/31 二手樓價難大升 新界北樓價升幅追落後？ 14:10 2021/11/04 新界北樓價升幅追落後？ 兩次樓價微調 01:00 2021/11/30 兩次樓價微調 最新專欄文章 納米樓未到窮途末路 2021/12/03 納米樓未到窮途末路 中環舖市復甦 投資者率先起動 2021/12/02 中環舖市復甦 投資者率先起動 豪宅豐收 首3季超豪宅創歷史高位 2021/12/01 豪宅豐收 首3季超豪宅創歷史高位 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 2021/11/29 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 2021/11/26 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 二手市場 YOHO MIDTOWN The YOHO Hub 洪水橋 屯門南延綫 世宙 朗屏8號 瓏門 屯門 天水圍