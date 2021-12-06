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新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？

名家專區 11:58 2021/12/06

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新界西北往是予人印象樓價平、低水、上車天堂等等，隨住交通網絡改善、商場發展、新樓落成，以及新規模發展帶動，新界西北居民配套可在區內自給自足，以屯門及元朗區情況最為明顯！

...

欄名 : 樓市分析

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