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【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版）

名家專區 18:30 2021/12/06

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滴滴出行（美：DIDI）由美股退市引發中概股大跌市，未因中證監昨日急忙澄清而扭轉。本港上市中概股今早全綫反映美股上周五大跌影響，阿里巴巴 （09988） 與兩大中概藍籌新貴京東 （09618） 及網易（09999）同大跌約半成或以上。

...

欄名 : 大市拆局

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港股 減持 增持 百度集團—SW（09888） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 美股 滴滴出行 對沖基金

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