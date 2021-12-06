【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 名家專區 18:30 2021/12/06 分享： 滴滴出行（美：DIDI）由美股退市引發中概股大跌市，未因中證監昨日急忙澄清而扭轉。本港上市中概股今早全綫反映美股上周五大跌影響，阿里巴巴 （09988） 與兩大中概藍籌新貴京東 （09618） 及網易（09999）同大跌約半成或以上。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【阿里巴巴新低】阿里110元鐵底爭持 若失守後市有多嚴峻？（第二版） 今日 【阿里巴巴新低】阿里110元鐵底爭持 若失守後市有多嚴峻？（第二版） 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 2021/12/03 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 2021/12/03 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 【新股IPO】網易雲音樂高位只有一個買家? 貨源歸邊後向難料（第三版） 2021/12/02 【新股IPO】網易雲音樂高位只有一個買家? 貨源歸邊後向難料（第三版） 【新股IPO】網易雲音樂破底 IPO冷風繼續吹 2021/12/02 【新股IPO】網易雲音樂破底 IPO冷風繼續吹 港股 減持 增持 百度集團—SW（09888） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 美股 滴滴出行 對沖基金