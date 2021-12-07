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【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩 

財金猛人追蹤 08:17 2021/12/07

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2022年即將來臨，不少市民都非常關心樓價變動，香港發展商之一的遠東發展 （00035） 主席邱達昌指，不少同行皆預測樓價來年將錄3%至7%升幅，不過，即便樓價保持平穩，他個人亦會非常開心。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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