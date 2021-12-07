【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩 財金猛人追蹤 08:17 2021/12/07 分享： 2022年即將來臨，不少市民都非常關心樓價變動，香港發展商之一的遠東發展 （00035） 主席邱達昌指，不少同行皆預測樓價來年將錄3%至7%升幅，不過，即便樓價保持平穩，他個人亦會非常開心。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 財金猛人追蹤 相關文章 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 2021/12/06 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 【恒大危機】急售套現為還債？ 傳許家印次子賣洛杉磯豪宅勁蝕500萬美元（第二版） 2021/12/06 【恒大危機】急售套現為還債？ 傳許家印次子賣洛杉磯豪宅勁蝕500萬美元（第二版） 【人行降準】放水穩資金流 內銀內券股受惠（第二版） 2021/12/06 【人行降準】放水穩資金流 內銀內券股受惠（第二版） 你可能感興趣 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 18:30 2021/12/06 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 【恒大危機】急售套現為還債？ 傳許家印次子賣洛杉磯豪宅勁蝕500萬美元（第二版） 16:53 2021/12/06 【恒大危機】急售套現為還債？ 傳許家印次子賣洛杉磯豪宅勁蝕500萬美元（第二版） 【人行降準】放水穩資金流 內銀內券股受惠（第二版） 18:33 2021/12/06 【人行降準】放水穩資金流 內銀內券股受惠（第二版） 最新專欄文章 【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第二版） 2021/12/01 【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第二版） 市場動向 地產公司 土地供應 北部都會區 大嶼山 樓價 邱達昌 遠東發展（00035） 香港 深圳