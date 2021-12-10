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【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩（第二版）

財金猛人追蹤 21:01 2021/12/10

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2022年即將來臨，不少市民都非常關心樓價變動，香港發展商之一的遠東發展 （00035） 主席邱達昌指，不少同行皆預測樓價來年將錄3%至7%升幅，不過，即便樓價保持平穩，他個人亦會非常開心。

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邱達昌表示，遠東發展作為中型地產公司，當然希望香港樓價穩定，說：「大家都知道香港的樓價並不便宜，但好消息是全球十大生活成本最貴城市，香港今年跌到第五名（編按：2020年香港位列榜首）。」

邱達昌又說：「樓價方面，希望明年會繼續平穩。很多行家都說明年會有3%至7%升幅，但對我們來說，樓價平穩也很開心了。」

他指出，香港在衣食住行各方面都非常好，唯獨住方面比較貴，但近年亦有利好消息，例如宏觀因素方面，利息仍然較低，加幅有限。本來美國提及明年加息3次，Omicron爆發卻令美國不敢加息，邱達昌估計就算要加，美國方面加的幅度也不會太大。

政府增加土地供應也是利好消息，邱達昌說：「大嶼山項目我們會照做，但不會只等這一邊。北部都會區（點擊圖片放大）是一個很好的構想，可能有朋友說火車、地鐵方面會花很多錢，但假如是去大嶼山，相關的洗費其實是更多。」

此外，邱達昌更表示，樂見政府在農地補地價方面，程序上有所放寬及加快，對中型發展商是好事。

邱達昌續指出，以商家的角度來說，就算香港有很多有本事的人，市場依然有限，700萬人無法與14億人的市場比較，深圳和北部拉近肯定是好事，政府將會對症下藥，在北部都會區設多間創科中心，他說：「香港新一代在高科技上的能力是非常強的，不能小看他們在這方面的發展能力。」

【第一版刊於12月7日　12：32】

【第二版補加圖片】

記者：陳文政

遠東發展更詳細的訪問內容，詳見下周一《投資理財周刊》的「公司專訪」。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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