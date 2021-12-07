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比亞迪跟跌 靜待低吸時

名家專區 2021/12/07

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滴滴出行（美：DIDI）由美股退市引發中概股大跌浪，未因中證監周日急忙澄清而扭轉。本港上市中概股昨急瀉，單計市值最大的8隻中概股，單日已再蒸發市值逾3,200億元（表）。

當中重磅藍籌阿里巴巴（

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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