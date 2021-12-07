比亞迪跟跌 靜待低吸時 名家專區 2021/12/07 分享： 滴滴出行（美：DIDI）由美股退市引發中概股大跌浪，未因中證監周日急忙澄清而扭轉。本港上市中概股昨急瀉，單計市值最大的8隻中概股，單日已再蒸發市值逾3,200億元（表）。 當中重磅藍籌阿里巴巴（ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中概股退市 演信心危機 2021/12/06 中概股退市 演信心危機 透視中港美 - 內外監管夾擊 中概股大出血 2021/12/04 內外監管夾擊 中概股大出血 透視中港美 - 新股市淡 十賭九輸 2021/12/03 新股市淡 十賭九輸 透視中港美 - 港交所終極死亡交叉 2021/12/03 港交所終極死亡交叉 透視中港美 - 儲局展鷹姿 滙豐可再上 2021/12/02 儲局展鷹姿 滙豐可再上 港股 美股 汽車 香港交易所（00388） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 京東集團—SW（09618） 小鵬汽車－W（09868） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999）