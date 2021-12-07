中航科工俏 台海趨緊張 名家專區 2021/12/07 分享： 國企指數昨日又破底，但今日節氣「大雪」，希望可以轉勢，否則8000點或不保。而中航科工（02357）昨日逆市上升，在台海局勢緊張以及中美軍事競賽，有助提振直升機、航空裝備等需求，利好中航科工未來盈利增 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股築底等節氣 大雪後升多跌少（第四版） 2021/12/06 港股築底等節氣 大雪後升多跌少（第四版） 中字股實力談 - TCL估值最平 最壞情況已過 2021/12/04 TCL估值最平 最壞情況已過 中字股實力談 - 港股弱一浪低於一浪 A股強上證四周連陽（第四版） 2021/12/03 港股弱一浪低於一浪 A股強上證四周連陽（第四版） 中字股實力談 - 網易盈利穩增 遊戲仍是重心 2021/12/02 網易盈利穩增 遊戲仍是重心 中字股實力談 - 港股超賣反彈 粉飾月敲TMJ（第四版） 2021/12/01 港股超賣反彈 粉飾月敲TMJ（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 中航科工（02357） 中航光電（深：002179） 中直股份（滬：600038） 洪都航空（滬：600316） 中航電子（滬：600372） 人民幣