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中航科工俏 台海趨緊張

名家專區 2021/12/07

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國企指數昨日又破底，但今日節氣「大雪」，希望可以轉勢，否則8000點或不保。而中航科工（02357）昨日逆市上升，在台海局勢緊張以及中美軍事競賽，有助提振直升機、航空裝備等需求，利好中航科工未來盈利增

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 中航科工（02357） 中航光電（深：002179） 中直股份（滬：600038） 洪都航空（滬：600316） 中航電子（滬：600372） 人民幣

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