中航科工俏 台海趨緊張

國企指數昨日又破底，但今日節氣「大雪」，希望可以轉勢，否則8000點或不保。而中航科工（02357）昨日逆市上升，在台海局勢緊張以及中美軍事競賽，有助提振直升機、航空裝備等需求，利好中航科工未來盈利增

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