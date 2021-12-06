Twitter易帥 投資者歡天喜地？

已辭去Twitter行政總裁職務的多爾西（Jack Dorsey），似乎已成了一手創辦企業的負資產，上周他公布辭職消息後當日，Twitter股價應聲急漲，他的離任甚至帶來新憧憬，市場有不少聲音指出，帥印易手後，集團有望增添增長動力。

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