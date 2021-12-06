Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 國際 23:01 2021/12/06 分享： 已辭去Twitter行政總裁職務的多爾西（Jack Dorsey），似乎已成了一手創辦企業的負資產，上周他公布辭職消息後當日，Twitter股價應聲急漲，他的離任甚至帶來新憧憬，市場有不少聲音指出，帥印易手後，集團有望增添增長動力。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 2021/12/02 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 2021/12/01 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 2021/12/03 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 2021/11/30 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 2021/11/29 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 你可能感興趣 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 22:05 2021/12/02 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 22:41 2021/12/01 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 16:05 2021/12/03 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 最新專欄文章 國金札記 - 今年聖誕難安寢 聽政府抑專家講？ 今日 今年聖誕難安寢 聽政府抑專家講？ 國金札記 - 英法交惡非一日 偷渡僅冰山一角 2021/12/03 英法交惡非一日 偷渡僅冰山一角 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 2021/12/02 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 國金札記 - 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 2021/12/02 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 國金札記 - 穩字當頭防變種 研究透徹勝算高 2021/12/01 穩字當頭防變種 研究透徹勝算高 社交平台 Twitter（美：TWTR） Facebook（美：FB） 朱克伯格 Twitter 美國 Facebook