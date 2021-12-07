【量計分析】阿里巴巴絶地反擊 意外拉動日股勁彈 名家專區 11:33 2021/12/07 分享： 重磅科技藍籌阿里巴巴 （09988） 股價迭創新低，昨日險守約110元「鐵底」後，今早股價隨美股ADS隔夜絶地反擊，急漲最多9%，帶動港股最多升近400點。但大家可有想過，日股今早最多急彈逾400點，升市功臣竟然同是阿里巴巴。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【新股IPO】退市風波逆擊 微博恐成最蝕錢中概股 今日 【新股IPO】退市風波逆擊 微博恐成最蝕錢中概股 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 2021/12/06 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 【阿里巴巴新低】阿里110元鐵底爭持 若失守後市有多嚴峻？（第二版） 2021/12/06 【阿里巴巴新低】阿里110元鐵底爭持 若失守後市有多嚴峻？（第二版） 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 2021/12/03 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 2021/12/03 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 美股 滴滴出行 日圓 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988）