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【量計分析】阿里巴巴絶地反擊 意外拉動日股勁彈（第二版）

名家專區 13:21 2021/12/07

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重磅科技藍籌阿里巴巴 （09988） 股價迭創新低，昨日險守約110元「鐵底」後，今早股價隨美股ADS隔夜絶地反擊，急漲最多9%，帶動港股最多升近400點。但大家可有想過，日股今早最多急彈逾600點，升市功臣竟然同是阿里巴巴。

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欄名 : 大市拆局

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