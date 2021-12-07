【恒指轉勢？】政策轉　節氣轉　 港股好了麼？（9大券商分析）

人行大力降準，港股先破短期阻力238，收報239，升逾600點，成交額1534億元。恒指是「超賣後」的反彈？還是在大雪的節氣轉勢？要小心兩處，一是A股走弱，大多數券商預期的行情未有展現；二是港股成交額，反彈力度下，未算明顯增加。

港股是否真正扭轉頹勢？在企業盈利之上，還是要先從政策面觀之。縱觀2021年，政策對港股主導極大，無論大市、新經濟龍頭、內房……等，恒指緣何熊冠全球，因為恒指權重股表現不佳，而恒指權重股跌勢之深，與內地政策監管有莫大關係，因此，要確認港股的轉勢，第一關仍然要看政策。

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天風証券 4大範疇有望扭轉頹勢

從中央政治局會議5 大要點，綜合未來表現有望好轉的4大範疇，包括地產、互聯網、傳媒及教育。

要點一：經濟工作穩字當頭 為政治局會議首提

「穩字當頭、穩中求進」會議對2022年經濟工作的總體要求是「穩字當頭」，是政治局會議中應是首提，意味著當前經濟下行壓力加大的勢頭要有所改變，穩增長的必要性提高。料2022年上半年將是宏觀經濟穩增長的重要視窗期。

要點二：積極財政未提基建

「積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續」，但會議對財政政策的要求重點落在了「提效」，而沒有「加力」的相關表述，並且全文也未提及基建，因此暫時不能確定2022年財政的擴張空間和基建的發力方向。

需要注意的是，由於緊隨其後召開的中央經濟工作會議將發布關於經濟工作部署的詳細表述。

要點三：內房經營環境料改善

「促進房地產業健康發展和良性循環」這是對房地產政策一體兩面式的要求。房地產行業健康發展要求房子回歸消費屬性、行業去金融化，但此前部分房企過度加槓桿，導致在政策收縮期出現違約風險，大型房企違約又將導致金融機構授信進一步收緊，循環往復形成系統性金融風險。良性循環是既讓過度加槓桿者出局（央行答記者問：恒大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張），又要防止一刀切政策引發信用正回饋式收縮。隨著恒大債券違約「靴子落地」（廣東省政府向恒大派出工作組），房企融資環境有望進一步放鬆。

要點四：擴大內需首先是提振消費 改善經濟內生動能

穩字當頭的經濟訴求下，提振消費、強化經濟內生動能的必要性明顯提升。

要點五：政策受壓行業料紓緩

預計今年部分政策壓力較大的行業（互聯網、傳媒、教育等）有望在有序發展中迎來政策執行層面的適度糾偏。

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