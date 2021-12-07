【降準之後】中央經濟定調 捉受惠行業

人行大力降準，內地股市先高後低，恒指欲欲上試238短期阻力，中共中央政治局召開會議及社科院對2022年的中國經濟經濟工作及形勢已有定調，港股後向如何，跨年布局、投資主綫、板塊機遇，先從政策入手。

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招商証券 股市資金料持幣觀望

此次降準（下調存款準備金率）的首要目標是防風險，而非穩增長。從歷史經驗來看，12月實施降準較為罕見，鮮有的兩次（2008年與2011年）均以應對金融危機為背景。基於此次降準的首要目標是「防風險」的判斷，招商証券提出以下推論：

1. 貨幣政策穩健基調未變。回顧前兩次12月降準，防範金融風險的經驗看，「防風險」目標下貨幣政策思路可概括為：（1）預期不能倒；（2）資金不能少。預期方面，穩政策是穩預期的基礎，所以當前貨幣政策方向不會發生大的變動；資金方面，政策將保證流動性總體充裕，但不會氾濫。

2.流動性難言顯著寬裕。預計本月MLF與OMO合計回籠資金約8000億元（人民幣‧下同），軋差後，此次降準實際產生的資金淨投放為4000億，與上年同期（3700億）基本持平。

3.市場表現恐將分化。股市方面，雖然房地產、銀行等周期性板塊可望迎來一輪政策行情，但市場風險偏好整體下降。預計在房地產風險未充分釋放前，增量資金或將選擇持幣觀望，權益資產短期仍難有作為。

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