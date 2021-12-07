【新股IPO】退市風波逆擊 微博恐成最蝕錢中概股 名家專區 13:04 2021/12/07 分享： 4個月來首次回流港股上市中概股微博 （09898） ，在上周四定價後剛好碰上滴滴出行（美：DIDI）美股退市引發的市場憂慮。微博明日掛牌上市前，現價已較招股價低於9%，可能成為歷來回流中概股中首日跌幅最大股份。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【量計分析】阿里巴巴絶地反擊 意外拉動日股勁彈（第二版） 今日 【量計分析】阿里巴巴絶地反擊 意外拉動日股勁彈（第二版） 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 2021/12/06 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 【阿里巴巴新低】阿里110元鐵底爭持 若失守後市有多嚴峻？（第二版） 2021/12/06 【阿里巴巴新低】阿里110元鐵底爭持 若失守後市有多嚴峻？（第二版） 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 2021/12/03 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 2021/12/03 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 微博－SW（09898） IPO 滴滴出行 港股 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 美股 阿里巴巴 美元