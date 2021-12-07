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【新股IPO】退市風波逆擊 微博恐成最蝕錢中概股 （加入券商暗盤價）

名家專區 18:42 2021/12/07

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4個月來首家回流港股上市中概股微博  （09898）  ，在上周四定價後剛好碰上滴滴出行（美：DIDI）美股退市引發的市場憂慮。微博明日掛牌上市前，現價已較招股價低於9%，可能成為歷來回流中概股中首日跌幅最大股份。

微博上周四定價日，剛好遇上滴滴由美股退市風波，美股ADS股價連日下瀉。盡管微博周四以每股272.8元定價，已較周三美股收市價折讓近3%。惟面對中概股全方位沽壓，微博股價3個交易日已累跌11%，昨收報31.98美元，較微博港股招股價低約8.7%。

若微博明天反映美股ADS造價，將成為兩年多前阿里巴巴  （09988）  為中概股回港本港上市揭開序幕以來，掛牌首日跌幅最大股份。微博每手20股，入場費低至5,400多元計，每手帳面虧損475元，虧損金額則不算高。

港股收市後，微博在耀才及輝立暗盤交易平台早段同低見252元，與昨日美股收市價相信，其後跌幅反覆收窄。

微博回流港股遇上市場情緒逆轉，再次凸顯本港現行IPO結算周期為T+5（即定價日+5個交易日），即使近期大型新股全部不設實物白表認購，最多亦只能縮短至T+4，為投資者帶來多達數個交易日的額外風險。這對由美股回流本港上市的中概股，每日美股已有活躍交投資的股份而言，風險尤其難以管控。

港交所  （00388）  上周公布市場諮詢結果，擬推出新股IPO平台FINI，將現行T+5縮減至T+2，於明年首季接受用戶註冊登記，目標明年第四季推出。是優化IPO機制重大一步，只是推行速度仍嫌太慢，或未能配合滴滴等急於回港上市中概股投資者的需求。

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欄名 : 大市拆局

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