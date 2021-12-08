【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇（系列之一）

市況波動，不少投資者都想避險，把資金轉移至收息股。星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「投資者倘想長綫收股息，本地公用股是最好的選擇。」

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曾淵滄表示：

「本地公用股可以避險，它們持有的投資項目有回報保障，由政府提供回報保障，每年收入有保障，故股價跌不下去，例如2018年中美貿易戰，港股低迷，本地公用股逆市升，今年也是逆市升。」

曾淵滄表示：

「部份本地公用股有得加價，例如兩電已於上月宣布2022年加電費。」

中電 （00002） 及港燈 （02638） 於11月9日收市後公布2022年加電費，港燈明年淨電價加7%，中電明年淨電價加5.8%，成功把燃料上升的成本轉嫁予消費者。今年國際能源價格走高，燃料成本上漲。

曾淵滄說：

「公用股的業務確定性高，現金回報夠穩定。」

曾淵滄提到揀選收息股的準則，認為最重要是派息穩定。

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本報記者：周劍琴

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