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【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇（系列之一）

財金猛人追蹤 07:10 2021/12/08

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市況波動，不少投資者都想避險，把資金轉移至收息股。星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「投資者倘想長綫收股息，本地公用股是最好的選擇。」

交銀國際洪灝+百達黃思遠 追蹤中外名家最新部署 詳見：【下一頁

想知道曾淵滄的投資心法？請點擊圖片。

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曾淵滄表示：

「本地公用股可以避險，它們持有的投資項目有回報保障，由政府提供回報保障，每年收入有保障，故股價跌不下去，例如2018年中美貿易戰，港股低迷，本地公用股逆市升，今年也是逆市升。」

曾淵滄表示：

 「部份本地公用股有得加價，例如兩電已於上月宣布2022年加電費。」

中電 （00002） 及港燈 （02638） 於11月9日收市後公布2022年加電費，港燈明年淨電價加7%，中電明年淨電價加5.8%，成功把燃料上升的成本轉嫁予消費者。今年國際能源價格走高，燃料成本上漲。

曾淵滄說：

「公用股的業務確定性高，現金回報夠穩定。」

曾淵滄提到揀選收息股的準則，認為最重要是派息穩定。

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本報記者：周劍琴

延伸閱讀：
【名家談收息股】瑞銀財管李智穎 薦心水收息之選
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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