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【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會

財金猛人追蹤 08:16 2021/12/09

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過去幾年大力拓展海外物業發展項目的本港發展商遠東發展 （00035） ，其實未有放棄香港及內地發展項目的機會，遠東發展主席邱達昌解釋，只是一來海外項目毛利率較高，二來過去幾年未能在合心水項目中標。不過，港府大力發展「北部都會區」（點擊圖片放大），以及內房企業沽售香港項目套現，為遠展提供增加香港及內地土儲的機會。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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