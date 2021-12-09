【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會 財金猛人追蹤 08:16 2021/12/09 分享： 過去幾年大力拓展海外物業發展項目的本港發展商遠東發展 （00035） ，其實未有放棄香港及內地發展項目的機會，遠東發展主席邱達昌解釋，只是一來海外項目毛利率較高，二來過去幾年未能在合心水項目中標。不過，港府大力發展「北部都會區」（點擊圖片放大），以及內房企業沽售香港項目套現，為遠展提供增加香港及內地土儲的機會。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 財金猛人追蹤 相關文章 精準策略師：2022危中有機 2021/12/06 精準策略師：2022危中有機 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 2021/12/06 【穩中求勝】創科跌唔落 乘券商目標價更有望破頂（第二版） 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 2021/11/30 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 你可能感興趣 精準策略師：2022危中有機 00:01 2021/12/06 精準策略師：2022危中有機 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 知多啲 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩 最新專欄文章 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩 2021/12/07 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩 【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第二版） 2021/12/01 【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第二版） 收購 物業 啟德 邱達昌 遠東發展（00035） 大灣區 香港 遠東發展 發展商 港股