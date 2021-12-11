【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會（第二版）

過去幾年大力拓展海外物業發展項目（點擊圖片放大）的本港發展商遠東發展 （00035） ，其實未有放棄香港及內地發展項目的機會，遠東發展主席邱達昌解釋，只是一來海外項目毛利率較高，二來過去幾年未能在合心水項目中標。不過，港府大力發展「北部都會區」（點擊圖片放大），以及內房企業沽售香港項目套現，為遠展提供增加香港及內地土儲的機會。

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邱達昌對北部都會區看法，詳見：【下一頁】

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恒大 （03333） 引發內房板塊資金周轉問題以至信心危機，已蔓延至其他內房股，令不少內房股需要沽售香港以至海外物業套現來應對資金周轉問題。上月25日，遠東發展公布，其與新世界發展 （00017） 的合營公司River Riches作為買方，以交易代價79.48億元向佳兆業 （01638） 及陳壯榮收購目標公司迅富國際所有待售股份，而迅富國際持有啟德物業（點擊圖片放大）。

邱達昌透露，其實近年有中資沽售海外如英國、澳洲的物業。不過，他補充：「海外項目如星、馬、澳洲等的毛利率較香港項目高，但當中要面對『坐貨』的風險，反觀香港物業市場存貨少，發展商『返貨』較快（編按：即資產周轉轉快）。」

在今次增加香港的土地儲備後，邱達昌續表示，也有留意其他內房企業沽售的香港項目，但當然那些內房企業也有聯絡其他香港發展商。不過，他未有詳細當中有甚麼項目。

此外，看好大灣區前景的邱達昌順道指出，區內不少土地儲備在民營內房企業手上，他也認為現時可能成為增加大灣區土儲的機會，但會等多幾個月才出手。

【第一版刊於12月9日 08：16】

【第二版補加圖片】

記者：蕭悅潾

遠東發展更詳細的訪問內容，詳見下周一《投資理財周刊》的「公司專訪」。

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