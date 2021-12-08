中聯重科高息 撑過最壞時刻

國企指數昨日「大雪」反彈並重上8500點，但內地股市卻連續兩日陰燭，小心A股走樣會阻礙國指反彈空間。至於內地放水兼且政治局表示明年「穩字當頭」，有助推動基建投資，中聯重科（01157）最壞時刻或已過去

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