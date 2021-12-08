中聯重科高息 撑過最壞時刻 名家專區 2021/12/08 分享： 國企指數昨日「大雪」反彈並重上8500點，但內地股市卻連續兩日陰燭，小心A股走樣會阻礙國指反彈空間。至於內地放水兼且政治局表示明年「穩字當頭」，有助推動基建投資，中聯重科（01157）最壞時刻或已過去 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股大雪不冷 A股走樣小心（第四版） 2021/12/07 港股大雪不冷 A股走樣小心（第四版） 中字股實力談 - 中航科工俏 台海趨緊張 2021/12/07 中航科工俏 台海趨緊張 中字股實力談 - 港股築底等節氣 大雪後升多跌少（第四版） 2021/12/06 港股築底等節氣 大雪後升多跌少（第四版） 中字股實力談 - TCL估值最平 最壞情況已過 2021/12/04 TCL估值最平 最壞情況已過 中字股實力談 - 港股弱一浪低於一浪 A股強上證四周連陽（第四版） 2021/12/03 港股弱一浪低於一浪 A股強上證四周連陽（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 中聯重科（01157） 徐工機械（深：000425） 人民幣 板塊 銀行