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中聯重科高息 撑過最壞時刻

名家專區 2021/12/08

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國企指數昨日「大雪」反彈並重上8500點，但內地股市卻連續兩日陰燭，小心A股走樣會阻礙國指反彈空間。至於內地放水兼且政治局表示明年「穩字當頭」，有助推動基建投資，中聯重科（01157）最壞時刻或已過去

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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