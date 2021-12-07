Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？

市場對新變種病毒株Omicron的憂慮，顯然有所減弱，從美股上交易日強力反彈得到清晰反映，道指收市上揚646點或1.9%，標指上試11月22日新一輪跌浪開展以來的形成的下降軌，復甦相關股份，如航空股錄得升幅。

...