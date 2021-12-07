Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 國際 21:53 2021/12/07 分享： 市場對新變種病毒株Omicron的憂慮，顯然有所減弱，從美股上交易日強力反彈得到清晰反映，道指收市上揚646點或1.9%，標指上試11月22日新一輪跌浪開展以來的形成的下降軌，復甦相關股份，如航空股錄得升幅。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 2021/12/03 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 2021/11/29 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 2021/12/01 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 2021/11/30 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 2021/11/28 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 你可能感興趣 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 16:05 2021/12/03 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 23:09 2021/11/29 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 22:41 2021/12/01 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 最新專欄文章 國金札記 - Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ 今日 Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 2021/12/06 Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 國金札記 - 今年聖誕難安寢 聽政府抑專家講？ 2021/12/06 今年聖誕難安寢 聽政府抑專家講？ 國金札記 - 英法交惡非一日 偷渡僅冰山一角 2021/12/03 英法交惡非一日 偷渡僅冰山一角 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 2021/12/02 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 疫情 美股 新冠肺炎疫情 疫苗 南非 標準普爾500指數 傳染病