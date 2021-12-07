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Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？

國際 21:53 2021/12/07

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　　市場對新變種病毒株Omicron的憂慮，顯然有所減弱，從美股上交易日強力反彈得到清晰反映，道指收市上揚646點或1.9%，標指上試11月22日新一輪跌浪開展以來的形成的下降軌，復甦相關股份，如航空股錄得升幅。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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