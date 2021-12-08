【儲局收水】儲局加快收水前 Bitcoin大炒家指美債為龐氏騙局 名家專區 11:33 2021/12/08 分享： 美國聯儲局下周一連兩日FOMC政策會議前，新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告或在環球金融市場掀起驚濤駭浪，有比特幣大炒家更直指，美債市場為史上最大龐氏騙局，一旦儲局停止操控即隨時爆褒。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 宏觀分析 最新專欄文章 【宏觀分析】從醬油大王加價 看中國通脹風險 2021/10/13 【宏觀分析】從醬油大王加價 看中國通脹風險 經人評論 - 騰訊破底啟示：中央保孩子還是保股市？ 2018/10/17 騰訊破底啟示：中央保孩子還是保股市？ 經人評論 - 轉數快累積百萬戶速度 快Alipay、PayMe十倍 2018/10/09 轉數快累積百萬戶速度 快Alipay、PayMe十倍 經人評論 - 金手指都豪派息 惟高息股選擇不多 2018/03/13 金手指都豪派息 惟高息股選擇不多 經人評論 - 賺港元定存3厘 日後用手機就得？ 2018/03/12 賺港元定存3厘 日後用手機就得？ 國債 疫情 貨幣政策 債券 經濟 岡拉克 外滙基金 香港金融管理局 減息 香港