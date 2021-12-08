【儲局收水】儲局加快收水前 Bitcoin大炒家指美債為龐氏騙局

美國聯儲局下周一連兩日FOMC政策會議前，新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告或在環球金融市場掀起驚濤駭浪，有比特幣大炒家更直指，美債市場為史上最大龐氏騙局，一旦儲局停止操控即隨時爆褒。

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