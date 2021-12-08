【大戶持倉解密】阿里美資股東趁反彈急散水 單日狂沽65億元（第二版） 名家專區 18:40 2021/12/08 分享： 阿里巴巴 （09988） 股價昨報復式反彈12%，今早急回逾半成，令不少博反彈投資者再度忐忑。阿里股價急彈驟回，大戶持倉紀錄正好提供答案---美資機構沽盤有餘未盡（詳見組圖）...... 究竟築底反彈之路後續如何？本文將會有詳細分析。 此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰ ▼點擊圖片放大 +3 +2 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【新股IPO】退市風波逆擊 微博恐成最蝕錢中概股 （加入券商暗盤價） 2021/12/07 【新股IPO】退市風波逆擊 微博恐成最蝕錢中概股 （加入券商暗盤價） 【量計分析】阿里巴巴絶地反擊 意外拉動日股勁彈（第二版） 2021/12/07 【量計分析】阿里巴巴絶地反擊 意外拉動日股勁彈（第二版） 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 2021/12/06 【中概股災】機構股東上季減倉1700億 退市憂慮恐擴大（第二版） 【阿里巴巴新低】阿里110元鐵底爭持 若失守後市有多嚴峻？（第二版） 2021/12/06 【阿里巴巴新低】阿里110元鐵底爭持 若失守後市有多嚴峻？（第二版） 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 2021/12/03 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 美股 中國概念股 外資 基金 減持 博反彈 撈底 阿里巴巴－SW（09988）