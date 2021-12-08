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【大戶持倉解密】阿里美資股東趁反彈急散水 單日狂沽65億元（第二版）

名家專區 18:40 2021/12/08

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阿里巴巴  （09988）  股價昨報復式反彈12%，今早急回逾半成，令不少博反彈投資者再度忐忑。阿里股價急彈驟回，大戶持倉紀錄正好提供答案---美資機構沽盤有餘未盡（詳見組圖）......

究竟築底反彈之路後續如何？本文將會有詳細分析。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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欄名 : 大市拆局

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