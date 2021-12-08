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【大戶持倉解密】阿里美資股東趁反彈急散水 昨狂沽65億元

名家專區 12:53 2021/12/08

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阿里巴巴  （09988）  股價昨報復式反彈12%，今早急回逾半成，令不少博反彈投資者再度忐忑。阿里股價急彈驟回，大戶持倉紀錄正好提供答案---美股機構沽盤有餘未盡。

中央結算的持倉紀錄顯示，原來美資機構大戶視昨日阿里股價急彈為逃生門。阿里美股ADS轉換來港存管商花旗昨單日急沽5,400萬股阿里，總值高達65億元。相對阿里昨日成交金額102億元，即有近六成半沽盤自來美國機構投資者。

這大概可以解釋，美股ADS昨日何以高開低走，以129.3美元近全日高位開市後升幅逐步收窄，收市僅升不足2%，報125.54美元，折合約122.4港元。

阿里今早承接美股相對弱勢，低開3%後反覆尋底，大部份時間在120元關展開攻防戰。阿里中午收報120元，跌6.5元或5.1%。

花旗代表的美資沽盤非昨日始，近日阿里股價跌勢告急，沽盤亦見持續不絶。單在12月首5個交易日，花旗已累計減持約8,900萬股阿里，以期間阿里平均價約121億元計，總值約108億元。

美資大戶減持，本地散戶及基金卻堅持繼續撈底。滙豐作為本地散戶主要交易平台及亞洲基金託管商，12月以來增值約2,900萬股，涉資約42億元；中銀香港  （02388）  、中銀國際及恒生證券等散戶行，期間亦全綫增倉。

當然，外資機構亦非一面倒看淡......

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欄名 : 大市拆局

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