【全面降準】人行降準 景順趙耀庭：影響應比7月小得多 財金猛人追蹤 14:31 2021/12/08 分享： 全球大多數銀行收緊貨幣政策之際，中國人民銀行反逆向而行。人行公布將於12月15日全面降準，預計此次降準將釋放約1.2萬億人民幣的流動性。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【2022前瞻】法巴陳興動看明年中國GDP增5.3% 看淡內房及出口表現 今日 【2022前瞻】法巴陳興動看明年中國GDP增5.3% 看淡內房及出口表現 【2022展望】建銀國際趙文利：港股明年上半年有望反彈 今日 【2022展望】建銀國際趙文利：港股明年上半年有望反彈 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇（系列之一） 今日 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇（系列之一） 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩 2021/12/07 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩 你可能感興趣 【2022前瞻】法巴陳興動看明年中國GDP增5.3% 看淡內房及出口表現 今日 13:01 【2022前瞻】法巴陳興動看明年中國GDP增5.3% 看淡內房及出口表現 【2022展望】建銀國際趙文利：港股明年上半年有望反彈 今日 14:50 【2022展望】建銀國際趙文利：港股明年上半年有望反彈 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇（系列之一） 今日 14:29 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇（系列之一） 最新專欄文章 【2022展望】建銀國際趙文利：港股明年上半年有望反彈 今日 【2022展望】建銀國際趙文利：港股明年上半年有望反彈 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 今日 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 【2022展望】交銀國際呂浩江：聚焦具通脹轉嫁力的消費股 2021/12/07 【2022展望】交銀國際呂浩江：聚焦具通脹轉嫁力的消費股 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：阿里110元鐵底爭持） 2021/12/06 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：阿里110元鐵底爭持） 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：人行大力降準 11家券商評降準） 2021/12/06 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：人行大力降準 11家券商評降準） 疫情 人口 降準 中國