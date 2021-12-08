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【全面降準】人行降準 景順趙耀庭：影響應比7月小得多

財金猛人追蹤 14:31 2021/12/08

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全球大多數銀行收緊貨幣政策之際，中國人民銀行反逆向而行。人行公布將於12月15日全面降準，預計此次降準將釋放約1.2萬億人民幣的流動性。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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