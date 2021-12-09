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【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版）

研究報告 17:00 2021/12/09

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5間高息股將於未來一周除淨，全年股息率最高7.8厘，「收息一族」記低以下日子！

交銀國際洪灝+百達黃思遠 追蹤中外名家最新部署 詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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