美股三座大山壓頂 科技股當災

花無百日紅，看看去年美國當紅的科技股，今年未能承接氣勢，表現明顯失色，據統計，今年在美國掛牌上的逾50隻科技股中，近乎全數見「熊」。不過，大市表面上不太弱，納指新一波回調幅度不深，跌不到8%便反彈，再次逼近歷史高位。兩極的走勢，反映的是外強中乾，高估值高風險股票首當其衝支持不住，大市調整風險持續增加。

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