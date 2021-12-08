美股三座大山壓頂 科技股當災 國際 20:39 2021/12/08 分享： 花無百日紅，看看去年美國當紅的科技股，今年未能承接氣勢，表現明顯失色，據統計，今年在美國掛牌上的逾50隻科技股中，近乎全數見「熊」。不過，大市表面上不太弱，納指新一波回調幅度不深，跌不到8%便反彈，再次逼近歷史高位。兩極的走勢，反映的是外強中乾，高估值高風險股票首當其衝支持不住，大市調整風險持續增加。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 2021/12/06 Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 2021/12/02 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 2021/12/01 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 美股三座大山壓頂 科技股當災 今日 美股三座大山壓頂 科技股當災 你可能感興趣 Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 23:01 2021/12/06 Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 22:05 2021/12/02 英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 22:41 2021/12/01 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 最新專欄文章 國金札記 - 新變種憂慮減弱 市場開心得太早？ 今日 新變種憂慮減弱 市場開心得太早？ Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 2021/12/07 Omicron憂慮減美股揚 市場太樂觀？ 國金札記 - Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ 2021/12/07 Twitter易帥冀吸金 時機已過難如願？ Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 2021/12/06 Twitter易帥 投資者歡天喜地？ 國金札記 - 今年聖誕難安寢 聽政府抑專家講？ 2021/12/06 今年聖誕難安寢 聽政府抑專家講？ 美股 疫情 經濟 加息 IPO 美國聯儲局 美國 鮑威爾 納斯達克綜合指數