耐世特被低估 今明年高增長 名家專區 2021/12/09 分享： 國企指數急升後昨日回氣，反彈仍未結束，先睇8700點，尤其A股進入跨年行情，大戶開始部署明年投資，汽車零部件板塊立即受到追捧，耐世特（01316）未來盈利複合增長超過40%，但在板塊卻有被忽略之嫌，估 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股10天綫攻防戰 黃金比率睇反彈目標（第四版） 2021/12/08 港股10天綫攻防戰 黃金比率睇反彈目標（第四版） 中字股實力談 - 中聯重科高息 撑過最壞時刻 2021/12/08 中聯重科高息 撑過最壞時刻 中字股實力談 - 港股大雪不冷 A股走樣小心（第四版） 2021/12/07 港股大雪不冷 A股走樣小心（第四版） 中字股實力談 - 中航科工俏 台海趨緊張 2021/12/07 中航科工俏 台海趨緊張 中字股實力談 - 港股築底等節氣 大雪後升多跌少（第四版） 2021/12/06 港股築底等節氣 大雪後升多跌少（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 耐世特（01316） 新能源 人民幣 板塊 美元