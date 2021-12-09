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耐世特被低估 今明年高增長

名家專區 2021/12/09

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國企指數急升後昨日回氣，反彈仍未結束，先睇8700點，尤其A股進入跨年行情，大戶開始部署明年投資，汽車零部件板塊立即受到追捧，耐世特（01316）未來盈利複合增長超過40%，但在板塊卻有被忽略之嫌，估

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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