中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 名家專區 10:00 2021/12/09 分享： 今年甲廈租金明顯收窄，反映市況轉好。不過，按目前通關進度及規模，仍不利明年甲廈租務，相信租金仍會在低位徘徊。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商廈空置率 高處未算高 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 你可能感興趣 商廈空置率 高處未算高 14:00 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 09:00 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 最新專欄文章 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 2021/12/06 新界西北二手價連環破頂 為元朗站新盤助攻？ 納米樓未到窮途末路 2021/12/03 納米樓未到窮途末路 中環舖市復甦 投資者率先起動 2021/12/02 中環舖市復甦 投資者率先起動 豪宅豐收 首3季超豪宅創歷史高位 2021/12/01 豪宅豐收 首3季超豪宅創歷史高位 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 2021/11/29 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 出入境管制 商舖 中環 萊坊 商廈 上環