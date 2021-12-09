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中港通關慢   商廈租金難大幅反彈

名家專區 10:00 2021/12/09

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今年甲廈租金明顯收窄，反映市況轉好。不過，按目前通關進度及規模，仍不利明年甲廈租務，相信租金仍會在低位徘徊。

...

欄名 : 樓市分析

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