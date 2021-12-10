【股神心法】別人恐懼時貪婪 四大必勝板塊

股神巴菲特的投資秘訣：在別人貪婪的時候恐懼，在別人恐懼的時候貪婪。近期新冠變種病毒Omicron出現，市場恐衝擊股市和經濟。安信證券認為從之前疫情看，其本身會造成多重影響，當中有正面也有負面。而當前重點配置，應注重明年的業績穩定和高景氣的確定性行業，包括光伏、新能車（汽車零部件、鋰資源、鋰電池）、CXO、軍工等。

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