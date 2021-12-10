【股神心法】別人恐懼時貪婪 四大必勝板塊（另附安信研究金股組合參考）（第二版） 研究報告 11:24 2021/12/10 分享： 股神巴菲特的投資秘訣：在別人貪婪的時候恐懼，在別人恐懼的時候貪婪。近期新冠變種病毒Omicron出現，市場恐衝擊股市和經濟。安信證券認為從之前疫情看，其本身會造成多重影響，當中有正面也有負面。而當前重點配置，應注重明年的業績穩定和高景氣的確定性行業，包括光伏、新能車（汽車零部件、鋰資源、鋰電池）、CXO（研發及生產外包服務）、軍工等。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 2021/12/09 【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高7.8厘（附表）（第二版） 【濠賭股撈底時機？】賭股續見反彈 大行教路誰不受中介影響？（第二版） 2021/12/09 【濠賭股撈底時機？】賭股續見反彈 大行教路誰不受中介影響？（第二版） 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第三版） 2021/12/08 【高息科技股】近5厘息的全球半導體設備龍頭（第三版） 【2022年前瞻】煤炭需求於2025年觸頂？（第四版） 2021/12/08 【2022年前瞻】煤炭需求於2025年觸頂？（第四版） 【恒指轉勢？】政策轉 節氣轉 港股好了麼？（9大券商分析） 2021/12/07 【恒指轉勢？】政策轉 節氣轉 港股好了麼？（9大券商分析） 疫情 中共中央政治局 板塊 股票