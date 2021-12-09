港府研「疫苗通行證」谷針 春節後推？ 名家專區 2021/12/09 分享： 今天（9日）起，進入食肆等18類表列處所，市民都要使用「安心出行」應用程式；港府正研究推出「疫苗通行證」，市民進入食肆等處所要先打針，但預料「通行證」於農曆新年後才推出。 市民進入食肆處所 須先打針 公務 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 口岸投票暫1.8萬報名 各界怎評估？ 2021/12/08 口岸投票暫1.8萬報名 各界怎評估？ 有政戲 - 夏出招一箭三鵰 針對美打「香港牌」 2021/12/07 夏出招一箭三鵰 針對美打「香港牌」 有政戲 - 林鄭上京述職 月內小通關機會大 2021/12/06 林鄭上京述職 月內小通關機會大 有政戲 - 港康碼來了＋安心出行3.0 通關在望？ 2021/12/03 港康碼來了＋安心出行3.0 通關在望？ 有政戲 - 港康碼今公布 通關萬事俱備僅欠「北風」 2021/12/02 港康碼今公布 通關萬事俱備僅欠「北風」 傅流螢 香港 疫苗 林鄭月娥 餐廳 農曆新年 安心出行 疫情