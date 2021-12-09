港府研「疫苗通行證」谷針 春節後推？

今天（9日）起，進入食肆等18類表列處所，市民都要使用「安心出行」應用程式；港府正研究推出「疫苗通行證」，市民進入食肆等處所要先打針，但預料「通行證」於農曆新年後才推出。

市民進入食肆處所 須先打針

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