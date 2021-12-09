【投資前瞻】2022年十大趨勢（分析之三）

恒指繼續反彈，年底行情有望繼續開展，2022年投資，10大關鍵趨勢不可不知，例如通脹／滯脹、政策環境、與財富效應有關的股樓形勢、環球疫情與地區經濟影響、ESG及碳中和機遇、有望回暖的行業或領域......等，本篇將從投資角度，為各位一一剖析。

趨勢一：工業股有關受惠CPI和PPI差距收窄

國家統計局今日公布11月份工業生產者出廠價格指數（PPI）和消費物價指數（CPI）分別為按年上漲12.9%及2.3%。生產者價格方面，11月PPI漲幅比上月回落0.6個百分點。

至於反映通脹形勢的消費物價方面，漲幅比上月擴大0.8個百分點。按年漲幅擴大較多，除受到今個月新漲價影響外，主要受到去年同期基數較低的影響。報告指出，部分上游價格上漲向下游傳導，料2022年CPI有所回升。

PPI與CPI間的升幅差距,導致不少內地工業生產行業及相關上市公司毛利受壓,倘參考畢馬威研究團隊認為，隨疫情穩步好轉，原材料供應不斷恢復，供需緊張局面有所緩解,將有利CPI和PPI差距收窄。因此,2022年工業中間品的生產商，盈利有望迎來改善，相關股份值得留意。

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