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【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法

財金猛人追蹤 16:25 2021/12/09

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中國恒大 （03333） 正式準備債務違約，人民銀行、中國銀保監會及證監會先後發聲安撫房地產業，政策出現放寬信號。加上12月政治局會議提出「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環」，市場料內房政策底已現。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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