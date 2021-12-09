【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法 財金猛人追蹤 16:25 2021/12/09 分享： 中國恒大 （03333） 正式準備債務違約，人民銀行、中國銀保監會及證監會先後發聲安撫房地產業，政策出現放寬信號。加上12月政治局會議提出「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環」，市場料內房政策底已現。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 精準策略師：2022危中有機 2021/12/06 精準策略師：2022危中有機 你可能感興趣 精準策略師：2022危中有機 00:01 2021/12/06 精準策略師：2022危中有機 最新專欄文章 【2022展望】跌完未呢？建銀趙文利：明年上闖28600點 今日 【2022展望】跌完未呢？建銀趙文利：明年上闖28600點 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 今日 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：阿里股東趁反彈散水） 2021/12/08 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：阿里股東趁反彈散水） 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：明年中國GDP增長料放緩） 2021/12/08 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：明年中國GDP增長料放緩） 【2022展望】交銀消費專家呂浩江 揀股要成功將通脹轉嫁能力 2021/12/08 【2022展望】交銀消費專家呂浩江 揀股要成功將通脹轉嫁能力 市場動向 大行報告 港股 恒大 碧桂園 旭輝 中國銀行保險監督管理委員會 中國恒大（03333） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109）