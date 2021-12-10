【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法（最新：中經會重提房住不炒）

中國恒大 （03333） 正式準備債務違約，人民銀行、中國銀保監會及證監會先後發聲安撫房地產業，政策出現放寬信號。加上12月政治局會議提出「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環」，市場料內房政策底已現。

不少資產負債表穩健的內房在本輪跌浪中亦變得價殘，隨着政策風險緩減，有望迎來反彈。本欄會在本月內不斷更新，令讀者可一文盡覽在多間券商觀點下，內房板塊前景預期，以及有一定值博率的內房股。

交銀國際洪灝+百達黃思遠 追蹤中外名家最新部署 詳見：【下一頁】

12月9日

中央經濟工作會議12月8日至10日在北京舉行。會議提出要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加強預期引導，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

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受惠內房政策出現由頂層發出的轉向訊號，花旗預期內房板塊在12月可迎來10至15%反彈，不過短期仍面對很多不利因素，包括：一、購房需求最早要到明年3月才回穩；二、離岸債2022年1月迎來償付高峰；三、市場對內房盈利的一致預期將會下調，派息也會減少；四、房產稅細節待公布。

隨著政策為內房補底， 花旗預期內房板塊極低的估值不會持久，波動將減少，估值亦已納入風險（4.5倍2022年PE、61%NAV折讓、7.9%股息率）。個股方面，該行保持揀擇，看好資產負債表健康的內房，首選華潤置地 （01109） 、龍湖集團 （00960） 、旭輝控股 （00884） 、龍光集團 （03380） 、寶龍地產 （01238） 。

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中國恒大 （03333） 現跌2.2%，報1.75元，續於新低徘徊。公司日前公告指，成立風險化解委員會，委員由7人組成，當中恒大代表包括將出任委員會主席的許家印及財務總監潘大榮，聯席主席為粵海控股副總經理劉志鴻，其他委員包括信達資產管理副總裁趙立民、越秀集團首席資本運營官李鋒、國信證券合規總監陳勇及北京市中倫律師事務所合伙人郝瀚。

詳見：【許家印有救】「白武士」終於現身 何以恒大股價繼續破底？（第三版）

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建銀國際指出，內地對房地產的政策方面已有改變，並預期明年首季內房板塊將見底。由於政府對市場和社會穩定的重視，建銀國際預期政策將進一步放鬆。特別是預計在2022年2月初農曆新年之前，在岸市場的再融資將解凍。

詳見：【轉勢股】建銀國際：內房明年首季將見底

12月8日

評級機構穆迪表示，由於內地融資環境緊張，加上監管機構為抑制房價上漲而進行調控，近期各線城市的房地產價格全線回落，預計未來6至12個月全國樓價增速將繼續放緩，全國銷售增速料將保持疲弱。

穆迪指出，由於投資者和貸款方繼續規避財務資源調動靈活性較低、財力較弱的開發商，緊張的信貸環境將加大房地產業的再融資風險。相反財務穩健的大型開發商預期在未來6至12個月仍可保持順暢的境內外債券市場再融資渠道。

12月7日

大和相信，人民銀行在12月15日降準0.5個百分點，將有助於緩解房地產行業的信貸狀況，相信有關寬鬆信貸狀況的報告有利於中國發展商的近期股價，特別是beta較高和財務狀況較弱的發展商。

雖然最糟糕的時期已經過去，但大和認為內房仍未走出困境，因為銀行和其他金融機構可能會在貸款方面保持選擇性，而且更多發展商可能會出現流動性問題，並非所有發展商都會從寬鬆的信貸中受惠。此外，由於房產稅擴展至更多城市的不確定性以及持續的價格折扣，發展商在購房者的觀望情緒中仍然面臨着疲弱的房地產市場情緒。

大和預計所覆蓋的大部分內房股將無法實現今年的銷售目標，維持行業「中性」評級，並看好防守性較強及財務穩健的發展商，予龍湖集團 （00960） 、華潤置地 （01109） 、及旭輝控股 （00884） 「買入」評級。

12月6日

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」的交銀國際洪灝接受《投資理財周刊》專訪時提出，一些「鐵達尼板塊」（原意指撞上冰山後沉沒），即受到監管政策陰霾及疫情局部反彈拖累的行業，在2022年將有機會隨着市場情緒轉變而出現技術反彈，當中他較看好消費、互聯網及內房。不過，洪灝亦提醒，內房雖然有機會出現技術反彈行情，但受制「住房不炒」的主旋律，很難出現長期持續反彈的趨勢。

另一方面，內房的子行業物業管理的輕資產模式仍受青睞，因政策風險較小，而且行業仍屬高度分散，交銀國際看好龍頭公司如碧桂園服務 （06098） ，因其合約面積儲備豐富、增值服務增長強勁，而且在市況低迷時仍保持資金充裕。

詳見：洪灝：「鐵達尼板塊」有望翻身

記者：陳煒傑

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