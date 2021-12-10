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【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎

財金猛人追蹤 14:20 2021/12/10

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科網股回穩，並帶動恒生指數重上兩萬四關口。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時建議投資者，互聯網股宜觀望。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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