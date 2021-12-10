【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜審慎 財金猛人追蹤 14:20 2021/12/10 分享： 科網股回穩，並帶動恒生指數重上兩萬四關口。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時建議投資者，互聯網股宜觀望。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 2021/12/08 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 今日 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 你可能感興趣 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 18:57 2021/12/08 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 今日 14:39 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 最新專欄文章 【新股熱重臨？】曾淵滄：等新股上市後買！（附曾淵滄揀收息股心法） 今日 【新股熱重臨？】曾淵滄：等新股上市後買！（附曾淵滄揀收息股心法） 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 今日 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 【金市追縱】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素 今日 【金市追縱】道富徐志傑：金價半年前已反映加息因素 【半導體反彈？】C基金李浩德：「元宇宙」概念可以行足幾年！ 2021/12/09 【半導體反彈？】C基金李浩德：「元宇宙」概念可以行足幾年！ 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 2021/12/08 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 港股 薛永輝 經濟 香港 恒生指數 行業 中國 人物專訪