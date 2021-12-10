【名家談科網股】恒生投管薛永輝 科網股宜觀望 財金猛人追蹤 07:10 2021/12/10 分享： 科網股回勇，並帶動恒生指數重上兩萬四關口。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時建議投資者，科網股宜觀望。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 2021/12/08 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股 2021/12/03 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股 你可能感興趣 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 18:57 2021/12/08 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股 13:37 2021/12/03 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股 最新專欄文章 【新股重臨？】曾淵滄：IPO都係唔好搞！ 今日 【新股重臨？】曾淵滄：IPO都係唔好搞！ 【半導體反彈？】C基金李浩德：「元宇宙」概念可以行足幾年！ 2021/12/09 【半導體反彈？】C基金李浩德：「元宇宙」概念可以行足幾年！ 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 2021/12/08 【名家談收息股】瑞銀財管李智穎：可以考慮個別公用股 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 2021/12/08 【名家談收息股】星級名家曾淵滄 薦最佳收息選擇 【大市展望】交銀國際洪灝：港股再穿「肺炎底」機會微 2021/12/07 【大市展望】交銀國際洪灝：港股再穿「肺炎底」機會微 港股 薛永輝 經濟 香港 恒生指數 行業 中國 人物專訪