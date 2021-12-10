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【新股追揸沽】曾淵滄有咪搞股名單（附曾淵滄揀收息股心法）

財金猛人追蹤 16:12 2021/12/10

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經過第三季的沉寂後，港股近日再度迎來新股上市潮，在第四季上市的譚仔 （02217） 、微創機器人 （02252） 上市後表現佳，或增添投資者抽新股的意欲。

交銀國際洪灝+百達黃思遠 追蹤中外名家最新部署 詳見：【下一頁

踏入12月，有雲音樂 （09899） 、第二上市股微博 （09898） 、順豐同城 （09699） 、商湯集團 （00020） 等頗有名氣的股份陸續上市，投資者又應不應該抽呢？

資深投資者曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「抽新股都暫時未係時機，成個市道未復原，IPO都係唔好搞！」

想知曾淵滄有咩買收息股嘅心得分享？可點擊下圖。

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想知未來有咩新股有機會上市？可點擊下圖。

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對於抽新股，曾淵滄認為，「寧願等佢上咗市，低價買入都未遲。」，因現在的投資氣氛未算好，貿貿然抽新股，跌穿IPO發行價的機會很大。

想知曾淵滄的投資心法？可點擊下圖。

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記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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